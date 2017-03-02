司改第五組會議 劉北元：努力彌補錯誤
總統府司法改革國是會議第五分組今天舉行首次會議；該組委員、曾殺女友遭判刑的律師劉北元出席，他說「我會虛心接受所有批評，也要更努力去彌補以前犯的錯誤」。
總統府司法改革國是會議第五分組首次會議，上午在法務部廉政署第一會議室舉行；今天的會議將推舉副召集人、確定議題及排序等，並由法務部、司法院就「收容人超收問題」等議題進行報告。
司改國是會議第五組的主題是「維護社會安全的司法」，該組召集人為今周刊社長梁永煌；東吳大學政治系教授兼人文社會學院院長黃秀端、國際透明組織台灣總會常務監事蔡秀涓為籌備委員。
司改國是會議第五組委員名單為，梁永煌、黃秀端、蔡秀涓、王以凡、林文蔚、邱欽庭、周愫嫻、紀惠容、許主(峰)、章光明、劉北元、劉淑瓊、李明鴻、許仕楓、余麗貞、陳宏達、黃旭田、賴芳玉、林志潔、盧映潔。
此外，司改國是會議第五組將對獄政制度改革、毒品政策檢討、有效打擊犯罪與犯罪預防與管理這4大議題進行討論，並區分為「強化羈押法的執行效力」等15個子題。
今天會議是在早上9時30分舉行，劉北元在9時20分許抵達會議室；記者問劉北元對於今天會議的想法，以及外界對他的批評？劉北元說，會更努力彌補過去的錯誤，盡力扮演他的角色，對於外界一切批評與鼓勵，都虛心接受所有的批評，努力做好他該做的事情。1060302
(中央社)
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