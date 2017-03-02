機捷正式營運 6萬包紀念版乖乖送旅客
機場捷運今天正式營運，台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦及新北市副市長李四川上午各搭捷運到A1台北車站會合，桃園捷運也準備6萬包桃捷紀念版乖乖送乘客，期盼營運順利。
桃園大眾捷運股份有限公司表示，機捷西元2006年動工後，歷經漫長等待，2015年開始安全測試，隔年11月20日，達7天系統穩定性測試99.52％可用度，歷經初履勘後，達「安全無虞、系統穩定」里程碑，今天正式通車營運。
鄭文燦、柯文哲及李四川上午先各搭捷運到A1台北站會合，再共同步行到典禮會場，副總統陳建仁也在上午10時初抵達現場。
桃捷在沿線各站發放限量6萬包桃捷紀念版乖乖，「只送不賣」，希望給當天搭乘的民眾小驚喜，但只限定在桃捷出口站發放。
限量包有桃捷標誌，還寫上「乖乖搭桃捷、省時再快捷」，背後有各站標示；發放的服務人員說，發送乖乖給乘客是希望營運首日相關設備可一切正常；陳姓旅客說，很有創意。1060302
(中央社)
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