你們坐飛機是不是不用錢？ 空服員ＱＡ大哉問

對許多人來說蒙上一層神秘面紗的空服員，到底實際職場如何？大哉問一一解答。（示意圖／達志影像 shutterstock)

空服員的生活與工作，一直以來都蒙上一層神祕的面紗。可能有很多人會誤解空服員月領高薪、工作輕鬆還可以環遊世界，但事實上天底下沒有白吃的午餐，每份工作都是很辛苦的，空服員只是生活型態與一般工作不同，但付出的體力和健康卻比想像中多很多。

空姐、空少的光環讓這份工作成為夢幻職業，但箇中心酸只有飛過的人才明白，如果你也想要成為一分子，一定要有心理準備，空服人生絕對不是只有美好的那一面。

相信大家心中對空服員有很多疑問和猜測，更多的是迷思和幻想。特別整理了一些最常見的疑問幫大家解答，讓我們一探究竟真實的空服人生吧！

Ｑ：你是飛國際線嗎？你飛哪條線？

Ａ： 以臺灣兩大龍頭航空公司來說，航點遍布世界各地，包含歐洲、亞洲、美洲、大洋洲，所以都是國際線。而空服員的班表是沒有固定喔！每個月都是按班表飛，不會固定飛哪裡。

Ｑ：空服員結婚後還可以飛嗎？是不是到了一定年紀就要轉地勤？

Ａ： 結婚後當然還是可以飛啊！有很多線上的哥哥姊姊們都是一邊飛，一邊照顧小孩和家庭！飛機上不只有一般空服員，也有管理職，例如座艙長的職位就是後艙最大的，所以不是年紀大就要退下來當地勤，空服員也是可以做到退休的。

Ｑ：空姐們薪水是不是很高？一個月十幾萬吧？

Ａ： 這是不可能的事啊！到底謠言是哪來的？快還我們一個公道啦！薪水每家航空公司有所不同，一般計算方式是底薪加上外站津貼。以臺灣的航空公司來說，大約是五萬到六萬，如果是外商航空的話才會更高，領到十萬是有可能，不過絕對是飛到爆肝，是用生命健康換來的∼（淚）

Ｑ：請你們幫我買飛機票會比較便宜嗎？

Ａ： 不會喔！這是很多親朋好友都會問的問題，如雪片般從臉書或LINE飛來。優惠票只會給組員自己本身，還有父母親或其他家人，當然得遵照每家航空不同的規定。除了家人外，其他的人都沒有優惠票喔！而且只要是使用優惠票，都是採空位搭乘，有位置才能候補搭上，所以優惠票就是俗稱的「乞丐票」。

Ｑ：你們坐飛機是不是都不用錢？

Ａ： 要喔！空服員只是付比較少，但不是不用付，一般來說是票面價的一折左右。有些航空公司會提供組員和家人免費機票，有的是一年一張，有的需要更長時間，只需付機場稅。

Ｑ：你們月休很多天嗎？

Ａ： 以國籍航空來說，平均月休八到十天左右，其實沒有多很多，不過可以運用的自由時間相對是比上班族多。外商的話，像國泰航空就會休比較多天，大約十到十四天。

Ｑ：空服員的職業病是不是很多？會很常生病嗎？

Ａ： 這份工作很辛苦，因為作息不穩定，吃飯和睡覺時間有時很不固定，所以是要有很強壯的身體。有些人會常感冒、免疫系統出問題或內分泌失調等；另外，因為常常需要搬重物，腰痠背痛、靜脈曲張也是常見的職業病。

Ｑ：空服員好像比較容易認識有錢人，嫁入豪門？

Ａ： 沒有這回事！空服員飛來飛去的，連好好談個戀愛可能都有問題了，哪來的豪門？在飛機上有一堆工作要做，也沒有時間好好認識乘客，就算曾經有空姐嫁過豪門，但那也都是少數中的少數，大多數的組員只想嫁好門而不是豪門。

Ｑ：飛到外站可以休息多久？

Ａ： 要看飛長班或短班，鄰近國家都是很短的過夜班，通常睡一晚隔天就要飛回來了；中長班的話一般都是24小時以上，有時會有二到三天，看航班狀況而定。但是有很多當天來回的短班，例如臺北飛新加坡，到了當地送旅客下機後，清潔人員會上來整理機艙，之後又上來另一批乘客，馬上再飛回臺北。這種班通常很累人，尤其是3到4小時以上飛行時間的來回班，下班時腿一定又痠又痛！

Ｑ：你們在飛機上都在哪裡睡覺？

Ａ： 如果是飛長途的班機，像空中巴士A340-300、A380、波音777-300ER、747-400等機型，飛機上都有休息的地方，組員都會分兩組輪休，是可以躺平睡覺的喔！

Ｑ：你們都怎麼調時差？

Ａ： 因人而異耶！有些人飛到當地，作息就跟著當地時間，有些人是不管飛到哪裡都過著臺灣時間。如果是時差很多的地方，睡眠問題就會比較嚴重，有滿多組員都會吃助眠的藥物去調整。

Ｑ：空服員英文一定要很好嗎？要學第二外語嗎？

Ａ： 國籍航空公司的話，英文要求是以多益成績來規定應考資格，但不一定要英文很好，一般溝通順暢即可；外商航空要求就比較高，英文溝通要達到流利的標準。第二外語沒有硬性規定要學，但有蠻多組員都會講第二外語的，而且這在考試時會加分喔！（本文取自布克文化《空服員應考特訓班：跟著我一起當空姐，50堂空服員筆試、口試、成功錄取一次考上必勝全攻略！》）

(中時電子報)