涉論文造假遭解聘 張正琪喊冤：不是我

涉論文造假遭台大解聘教授一職，張正琪2日「喊冤」強調，她經手的論文未造假，卻成了代罪羔羊，台大調查結果輕重失衡、悖離事實。(余祥攝)

台大校教評會日前對違反學術倫理事件做出最大規模懲處，決議解聘教授郭明良、張正琪，校長楊泮池則全身而退。從11月爆發論文造假事件後，張正琪今首度出面召開記者會「喊冤」，她強調，她經手的論文未造假，卻成了代罪羔羊，台大調查結果輕重失衡、悖離事實，要求台大重啟調查。

台大的調查結果認定，張正琪自2006 至2016涉及多件嚴重程度不等之論文違失，負有嚴重違反學術倫理之責。擔任第一作者的J Natl Cancer Inst 2006兩處圖檔重複套用，擔任第一作者的Cell Death Diff 2013以不同實驗之圖檔剪接拼貼，擔任第一作者的Oral Oncol 2013 實驗結果、時序、圖檔資料均涉不實，已經撤稿之JBC 2008，張為實驗實際指導者及投稿論文實際撰寫者。

但張正琪反擊，已遭撤稿的JBC 2008論文，她僅是負責潤飾的第三作者，不曾操作過實驗、製作或撰寫寫任何的圖片內容，懲處結果不符合比例原則，至於JNCI2006論文早在去年已完成勘誤，「連雜誌社都認定這是可接受的錯誤，怎是造假？」最後兩篇Oral Oncol 2013、CDD2013日前皆已交付雜誌社所有原始圖檔，國際期刊也並未勘誤，怎會有造假和抄襲的指控。

對於台大的調查結果，張正琪說，她無法理解、無法接受，她必須捍衛自己學術名譽和應有的權利，從11月開始調查至今，台大從來沒有給過適當的答辯機會，且認定的4篇造假論文中，竟然叫2篇沒有列名、2篇掛名第三作者的她背負責任，調查結果輕重失衡、悖離事實，她的懲處竟然比指導教授郭明良還重。

多篇造假的論文皆是圖片出問題，張正琪說，台大及專責單位應該去調查是誰經手圖片，但她強調，自己完全沒有經手圖片。

張正琪哽咽的說，她一直以來在台大認真服務，她只是執行基礎研究實驗室的一份子，但卻成了政治角力的受害者，有人說她是誤入叢林的小白兔，台大竟然最終選擇犧牲自己，親手摧毀台大培養出來的人。

張正琪要求，台大應立即撤銷審判結果，重新啟動公開透明的調查，且對於網路攻擊絕對不會輕放，已經蒐集證據準備提告。

(中時)