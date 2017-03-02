轉型最成功的卸任議員 康水木成陶瓷藝術家
現年80歲的卸任市議員康水木昨日出現台北市議會，此行他為拜訪老友同時引介「康水木陶藝個展」而來，引起一陣小旋風。擔任五屆議員、20年的歲月光陰都在議會渡過，康水木再見老友不禁一陣感慨，同時未婚的服務小姐如今都成阿嬤了，但眾人一致稱他是「轉型最成功的議員」，因為誰也看不出，草根味十足的康水木，竟能成為陶瓷藝術家。
27年次的康水木，3月4 日起至22日在北市藝文推廣處（原社教館）展出「朝瓷晚陶浮生夢」陶藝個展，他的作品讓議會老友驚嘆，他說自己退休後一頭栽進陶藝世界，陸續師從五位老師，過去在政壇的風雨，恰成人生的養分，發揮在陶瓷藝術中，也格外有滋有味。
「像這件作品是以醫院注射的針，運用顏料，一筆一筆寫出」，康水木指著他心愛的作品說，用針筆，平均每筆要重覆10次，換言之，心經260字就要乘10倍，等於寫2600字，何況每筆不能錯漏，一旦出錯，前功盡棄；待針筆顏料上妥，再將陶瓷胚送入窯燒，每件成品都是他的心血。
康水木在政壇資歷輩份很高，他40歲以黨外身分選議員，當時陳水扁、謝長廷和林正杰還是默默無名的美麗島律師和黨外新生代，在康水木母雞帶小雞搞起聯合競選，才能在政壇打出知名度，他的市議員連任五屆，共20年，61歲退休後，因緣際會投入陶瓷藝術領域，從此轉型成為藝術家，再和政治的風雨無關。
議會老友打趣問起康水木：「阿扁後來有沒有忘記你？」聲如洪鐘的他笑著搖頭說：「還是到陶瓷這塊更有趣味」，他記掛著自己個展的作品能否呈現出最完美的狀態，「我待會兒就要忙著佈展去了！」康水木對政治已經雲淡風輕，如今的確「朝瓷晚陶」。
(中時)
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