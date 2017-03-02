8官兵涉一級毒品 軍醫局長：這說法太聳動

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檢方宣布有8名官兵涉一級毒品，國防部軍醫局長吳怡昌中將說，這個說法太聳動，偏離專業解讀，他說，吃感冒藥後，有10%的經過代謝，轉化成嗎啡。

吳怡昌說，清泉崗官兵今年沒有發現有人染毒，去年有2名官兵染毒。

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(中時)