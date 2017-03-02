台大論文造假案 教育部：3月中旬調查完成

我要評比

台大教授郭明良的團隊涉及假論文案，校長楊泮池捲入其中。教育部長潘文忠今天在立法院表示，台大自行調查已完成，教育部已成立複審小組調查，預計3月中旬會有結果，之後還會跟科技部進行共同審查。

台大自行的調查中，楊泮池安全脫身，引起各界質疑。今天在立法院中，國民黨柯志恩質詢潘文忠，楊泮池要不要負起行政責任？

潘文忠則回覆，教育部將秉持公正、客觀的原則來處理台大論文案，至於楊泮池的責任，他將以「最高標準」來處理。

(中時)