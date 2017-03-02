校園是否拆蔣銅像 潘文忠：民主程序討論
每年二二八和平紀念日，各處蔣中正銅像都會遭殃，校園也不例外。教育部長潘文忠今天說，校園是否要拆除象徵威權的圖騰，應透過民主程序，深入對話後再做決定。
今年二二八連假期間，輔仁大學校內的蔣銅像遭人以機具破壞，引起各界關注，校方承諾成立「銅像處理委員會」討論。歷年來許多大學校園內的蔣銅像，也遭到潑漆、噴字等不同程度的破壞。
教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會備詢，民主進步黨籍立委蘇巧慧問及，校園內的銅像是否要處理，引起各界關注，包括中正大學要不要改名，校方受訪時說「難道要改成阿里山大學」。
對此，潘文忠表示，民主國家的校園內，「不適宜」有象徵威權的意向和圖騰。對於目前已經存在的，則要透過民主程序討論，再一同做決定，他認為這就是一個很好的教育過程。
民進黨籍立委吳思瑤表示，各校處理銅像是「一個台灣，兩種對待。」南台灣各校都處理的不錯，但北台灣的輔仁大學，卻把警力拉到校園，用非常不對稱的方式處理，多位警察對付4位學生。
對於輔大動用警察處理，潘文忠說，「從教育觀點來看，這不是好現象。」這樣的議題，學校應該善用它（指機會教育），而不是變成衝突。
潘文忠表示，沒有學校同意，警察不能進入校園，是一大原則。對於學校請警力介入的機制，他也同意會研議相關辦法，給各校參考。1060302
(中央社)
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