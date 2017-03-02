機場捷運正式通車 首月票價5折
桃園機場捷運今天正式通車，桃園捷運公司表示，機場捷運歷經漫長等待，去年底達成安全無虞里程盃，直達美好不用再等待，正式營運第一個月票價5折優惠。
等了20年，桃園機場捷運今天正式通車，副總統陳建仁也出席通車典禮，見證台灣重要的交通里程碑。
桃園機場捷運正式營運後首班車在今天上午6時由台北車站發車，可能是平日加上免費試乘優惠取消，台北車站A1站人潮比之前少許多，桃捷公司也祭出首月搭乘優惠5折。
桃園機場捷運公司表示，這是一列開往台灣的幸福列車，也是台灣駛向世界的夢想列車，肩負國際含城際的雙重運輸功能，未來將提供國內外旅客直達美好的體驗。
桃捷公司說，機場捷運計畫歷時20年時間，2006年動工，2016年11月20日連續7天通過安全穩定性測試達99.52%，確定安全無虞，上月2日起試營運吸引許多民眾搭乘，今天起正式營運，盼提供民眾便利的交通服務。1060302
(中央社)
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