機場捷運正式通車 首月票價5折

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機場捷運2日正式通車營運，除了搭機出國的旅客外，沿線民眾也可搭乘機捷改變通勤方式，第一個月除了票價5折優惠外，桃園捷運公司也推廣機捷通勤369定期票優惠專案及135團體定期票優惠專案，歡迎民眾使用電子票證搭車。中央社記者張皓安攝 106年3月2日

機場捷運2日正式通車營運，除了搭機出國的旅客外，沿線民眾也可搭乘機捷改變通勤方式，第一個月除了票價5折優惠外，桃園捷運公司也推廣機捷通勤369定期票優惠專案及135團體定期票優惠專案，歡迎民眾使用電子票證搭車。中央社記者張皓安攝 106年3月2日

桃園機場捷運今天正式通車，桃園捷運公司表示，機場捷運歷經漫長等待，去年底達成安全無虞里程盃，直達美好不用再等待，正式營運第一個月票價5折優惠。

等了20年，桃園機場捷運今天正式通車，副總統陳建仁也出席通車典禮，見證台灣重要的交通里程碑。

桃園機場捷運正式營運後首班車在今天上午6時由台北車站發車，可能是平日加上免費試乘優惠取消，台北車站A1站人潮比之前少許多，桃捷公司也祭出首月搭乘優惠5折。

桃園機場捷運公司表示，這是一列開往台灣的幸福列車，也是台灣駛向世界的夢想列車，肩負國際含城際的雙重運輸功能，未來將提供國內外旅客直達美好的體驗。

桃捷公司說，機場捷運計畫歷時20年時間，2006年動工，2016年11月20日連續7天通過安全穩定性測試達99.52%，確定安全無虞，上月2日起試營運吸引許多民眾搭乘，今天起正式營運，盼提供民眾便利的交通服務。1060302

(中央社)