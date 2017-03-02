談228 馬英九：不宜擅定蔣中正責任
二二八事件70週年，前總統馬英九提及蔣中正有責任說法，在海內外引起議論。馬英九今天表示，處理二二八宜以大歷史角度持平看待，而蔣的責任有多大仍須探討，不宜匆忙認定。
紀念二二八事件70週年在台灣熱議紛紛，連身處海外的國民黨員都對馬英九談話不甚諒解，還在社群媒體多所指責。馬英九上午訪問華埠中華公所，有感而發提出說明。
馬英九細數自己25年前開始參與研究228事件。他指出，面對歷史事件，不只要有理性態度，也還要有感性的一面。也就是「面對歷史，就事論事、是非分明；面對家屬，將心比心、療傷止痛。」
針對外界指責蔣中正是二二八事件元凶，馬英九表示，「蔣中正是當時的中華民國總統，不可能沒有政治責任，但到底要負多大責任，仍需進一步探討與研究，不宜匆忙認定。」
不過，馬英九特別提及蔣中正對中華民族及台灣的貢獻，包括光復台灣、保衛台灣、建設台灣，光是上述3件事就是非常重要的貢獻。
他認為，處理二二八及白色恐怖，不能說政府沒有責任，但恐怕要放在大歷史角度看待，所獲結論會比較持平。馬英九認為，後人看前人，不能光從某個角度，而要有綜合性角度看待，結果會比較好。而台灣一定要團結，不宜因認知不同造成誤會。1060302
(中央社)
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