監委補提名 徐永明：廢考監遙遙無期
總統府補提名11席監察委員，時代力量立法院黨團總召徐永明表示，這已違反政府2016年的選舉政見，令長期支持憲改的改革力量失望，此舉得不償失，廢除考監兩院也將遙遙無期。
監察院有11席監委缺額待補齊，總統府昨天公布提名名單，包括前總統府秘書長陳師孟、前立委劉文雄、趙永清、瓦歷斯．貝林、現任僑務委員會副委員長田秋堇等人出線。
11位被提名今天由總統蔡英文接見，並由審薦小組召集人副總統陳建仁舉行記者會向社會正式介紹，隨後總統府會將總統咨文正式送至立法院，請國會進行人事案的審查並行使同意權。
徐永明昨天深夜在臉書發文表示，雖然政府希望能藉此次提名強化監察院「守護人權」與「監督政府」功能，但卻已違反2016年的選舉政見，當初主打「人民的國會」最重要的就是「修憲降低投票年齡」及「廢除監察院、落實單一國會」。如今卻補提名監委，難免令長期支持憲改的改革力量失望。
徐永明說，民進黨多位立委已連署提出修憲案，要廢除考試院、監察院，時代力量對此百分之百支持；當國會已表達對廢除兩院有清楚的意志時，盼政府不應再補提名監委，修憲雖然困難，但選民對進步政治的期待更不應被輕易低估。1060302
(中央社)
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