日據台南公園流瀑 6月百歲生日通水
(中央社記者張榮祥台南 2 日電）日據時期闢建的流瀑景觀，是台南公園的勝景之一，但在歲月洗禮下早已斷水數十年，市府決定重整，3 月底開工，預定 6 月 17日台南公園慶百歲時通水。
台南市工務局今天指出，流瀑景觀是台南公園日式庭院景觀區的一景，據說早年流瀑引水來自湧泉，曾名噪一時，如今卻面貌大變，斷水許久，幾乎無人認得，市府決定讓流瀑恢復原貌。
市府請來日本庭園造景大師北山安夫當顧問，現場會勘，3 月底將展開還原流瀑景觀的環境工程，從台南公園燕潭引水，重現流瀑。
工務局表示，重現日據流瀑景觀，工程浩大，工務局初步將先移除景觀內的榕樹及黃椰子，再粗略整修，6 月 17 日台南公園百歲生日當天通水。
工務局說，若是要重建當年的日式庭院景觀，可能要花上不少功夫，這個大工程要慢慢來。1060302
(中央社)
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