機捷正式通車首日 鄭文燦要大家乖乖搭車

桃園市長鄭文燦（右四）與台北市長柯文哲（左三）手持限定款乖乖，要大家乖乖搭車。（葉臻攝）

桃園市長鄭文燦（右四）難掩通車興奮。（葉臻攝）

通車首日就有不少民眾搭車到機場。（葉臻攝）

桃園機場捷運今天起正式通車，直至4月1日搭乘的民眾都能享有5折的票價優惠，桃園市長鄭文燦今天上午也與市議員張肇良等人，從機場捷運A8長庚醫院站搭乘到A1台北車站，全程約20分鐘，隨後則在台北車站巧遇來參加通車典禮的台北市長柯文哲，兩人手持通車首日限定款乖乖，要大家「乖乖搭車」。

鄭文燦表示，機場捷運試營運期間，約有140萬的人次搭乘，目前推出票價5折優惠外，4月2日起推出的通勤「369」專案，則是讓購買30、60、90天定期票的民眾，能享有打7折、65折、6折的優惠，另「135」專案則是適用團體通勤族，在期限100天內選購定期票，湊滿300張以上，就能享有5折的票價優惠。

(中時)