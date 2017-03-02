WBC》高尺巨蛋初體驗 中華隊多人喊草皮硬
經典賽中華隊今首度在高尺巨蛋練球，因為官方練球時間每隊只排定80分，所以球員都把握時間加緊適應人工草皮，與巨蛋天花板，許多球員都反應跟東京巨蛋不盡相同，主要是場地硬，彈跳更高。
王勝偉說，這裡跟東京巨蛋比來，草地真的硬了點，不管在球的滾動速度還是整體彈跳，都比東京巨蛋的人工草皮，還要來的更快更高，不過適應上，目前還有大概五天能夠適應，整體來說應該沒什麼太大問題。
身為一壘手的林益全也指出，內野草皮跟紅土彈跳也不盡相同，加上如果球打到內野草皮與紅土交界處，彈跳就會很難判斷，有點不習慣，還是要把握時間多適應。
另外針對飛球上面，林益全也提到有些角度的飛球會突然消失，不過應該還好，主要還是人工草皮比較難以適應。
游擊手陳鏞基則表示，高尺巨蛋人工草皮和紅土都比先前移訓的神戶球場硬，另外草皮短，滾地球彈跳更快，不過接下來會打兩場熱身賽，應該就能適應了。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。