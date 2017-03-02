WBC》高尺巨蛋初體驗 中華隊多人喊草皮硬

中華隊今首度進到高尺巨蛋練球。(林勝發攝)

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經典賽中華隊今首度在高尺巨蛋練球，因為官方練球時間每隊只排定80分，所以球員都把握時間加緊適應人工草皮，與巨蛋天花板，許多球員都反應跟東京巨蛋不盡相同，主要是場地硬，彈跳更高。

王勝偉說，這裡跟東京巨蛋比來，草地真的硬了點，不管在球的滾動速度還是整體彈跳，都比東京巨蛋的人工草皮，還要來的更快更高，不過適應上，目前還有大概五天能夠適應，整體來說應該沒什麼太大問題。

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身為一壘手的林益全也指出，內野草皮跟紅土彈跳也不盡相同，加上如果球打到內野草皮與紅土交界處，彈跳就會很難判斷，有點不習慣，還是要把握時間多適應。

另外針對飛球上面，林益全也提到有些角度的飛球會突然消失，不過應該還好，主要還是人工草皮比較難以適應。

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游擊手陳鏞基則表示，高尺巨蛋人工草皮和紅土都比先前移訓的神戶球場硬，另外草皮短，滾地球彈跳更快，不過接下來會打兩場熱身賽，應該就能適應了。

(中時電子報)