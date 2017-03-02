228違法行為 林全：從嚴從速依法究辦

行政院長林全（中）2日主持金馨獎，頒獎給獲得性別平等故事獎的新北市政府時，新北市特別設計來推動性別平等的吉祥物也勾著林全的手親蜜入鏡。（鄭任南攝）

針對日前在中正紀念堂自由廣場發生陳抗團體間的衝突事件，不僅有民眾與員警因而受傷，同時也有許多脫序違法的行為。行政院長林全今天上午在院會中嚴厲譴責所有違法行為，請警政署從嚴從速、依法究辦，絕對不容國家法律及公權力受到挑戰。

林揆表示，新政府自去年五二0就任以來，積極推動各項轉型正義工作，最主要的目的，就是在發掘真相、面對真相，使所有人民勇於正視過去的歷史，進而相互體諒、包容、信任，做到真正的和解，讓台灣的民主繼續向前邁進。

林全說，在推動轉型正義的過程中，或許會對某些同胞既成的觀念與價值產生衝突，但台灣民主的可貴之處，就在於能夠包容不同的聲音，進而存異求同。林呼籲所有國人都要合法理性的表達訴求、爭取認同，千萬不要因為有心人士的刻意挑撥發生衝突，造成社會的撕裂對立，將得來不易的民主果實毀於一旦。

(工商)