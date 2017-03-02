猥褻女部屬 黃麗鯤：女生說不要不要的 就是要

退休的財政部祕書處處長黃麗鯤（翻攝網路）

前財政部秘書處處長黃麗鯤，被控在2015年在財政部裡2度對女職員摸乳、強吻又舔耳，被女職員用手機拍下過程，她擔心黃會利用職權修理她，等黃2015年9月退休後才提告；台北地檢署今早依2個強制猥褻罪嫌起訴黃。檢方調查，黃還聲稱女生說「不要，不要的，就是要」。令檢方傻眼。

67歲黃麗鯤曾任財政部賦稅署主任秘書、財政部北區、南區國稅局副局長；2015年退休後轉任台灣金融資產服務公司總經理。

檢方調查，黃在2015年7月間，赴被害人獨自在辦公室加班時，對她襲胸、強吻，因此被害人事後傳簡訊給友人指遭黃猥褻，她因而拜託同事，不要讓她獨自一人留在辦公室加班。

2015年8月傍晚，同事陸續下班，她因工作還沒完成，獨自在辦公室處理公務，黃偷偷摸摸溜到她身後，出其不意彎身低頭，用雙手扳過她的臉，強吻她且伸舌舔耳。

她嚇了一跳，抵抗抽身大喊，黃才罷手離開，數分鐘後黃故技重施，再次走到她身後，不顧她揮舞雙手格擋，硬伸出鹹豬手襲胸。

她一個月前曾遭黃騷擾，早有準備，暗中打開放在桌上手機的攝影功能，將黃強吻、襲胸的不堪行徑全都錄。

女職員擔心黃利用權勢修理她，儘管錄下畫面，仍不敢張揚；直至2015年9月黃麗鯤退休，女職員一直隱忍去年2月底才提告。

黃到案後，一開始否認，辯稱不知道，不記得，直到檢方提示被害人蒐證的影片畫面後，才改口說，他跟被害人感情很好，因快退休離情依依，而誤判情勢作出對她較親蜜的動作。

甚至被害人在影片中說，「不要，不要」，他竟稱「女生說不要，不要的，就是要」。檢方聞言，不禁傻眼。

(中時)