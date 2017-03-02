泰國迷別錯過 「香茅廚」插旗信義一級戰區
喜愛泰式料理的消費者有福了！連鎖餐廳香茅廚繼先前微風廣場店，此次在北市府一級戰區新光A4開設分店，即日起推出全新系列料理，搶攻消費者荷包。
「香茅廚新光A4店」與知名泰式主廚阿明師再度攜手合作，打造全新餐點與用餐環境，提供消費者多樣化選擇。壹舍國際董事長林育達說，2016年首間香茅廚於微風百貨復興館成立，以原百貨客群為對象，提供道地泰式料理，獲得消費者熱烈回應，新開幕香茅廚新光A4店鎖定信義區消費族群，希望以精緻且富有創意的泰式料理，鎖住消費者的胃。
他強調，有別於傳統泰式餐廳店內餐桌一般為長桌或方桌設計，此次特別考量台灣人用餐習慣，引進4人、6人及10人坐圓桌，提供舒適用餐環境及美味餐點為首要考量。
另一人氣餐點「椰酥蒜香菲力牛」特選高品質牛菲力，佐以蒜酥與椰酥拌炒，酥脆蒜酥與軟嫩菲力相輔相成，搭配白飯享用，人生大滿足。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。