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泰國迷別錯過 「香茅廚」插旗信義一級戰區

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／台北報導
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泰國迷不可不知~「香茅廚新光A4店」插旗信義一級戰區~
壹舍國際董事長林育達於「香茅廚新光A4店」開幕現場致詞。（徐力剛攝）
泰國迷不可不知~「香茅廚新光A4店」插旗信義一級戰區~
「羅望香料脆皮雞」以新鮮土雞為基底，加入香茅、南薑、檸檬葉等材料製作，佐以橙蜜羅望醬享用，別有一番風味，售價1180元／全雞、680元／半雞。（徐力剛攝）
泰國迷不可不知~「香茅廚新光A4店」插旗信義一級戰區~
「宮廷酸辣一口香」口感清爽，加入河粉與鮮蝦為材料製作，售價420元／6份。（徐力剛攝）
泰國迷不可不知~「香茅廚新光A4店」插旗信義一級戰區~
「泰味魚酥佐青蘋果絲」以手工魚酥搭配青蘋果沙拉，售價450元。（徐力剛攝）
泰國迷不可不知~「香茅廚新光A4店」插旗信義一級戰區~
「泰味咖哩金絲袋」混合糯米與新嫩雞肉，搭配泰式炸春捲製作，售價420元。（徐力剛攝）
泰國迷不可不知~「香茅廚新光A4店」插旗信義一級戰區~
「椰酥蒜香菲力牛」嚴選高品質牛菲力，搭配蒜酥與椰酥拌炒，十分下飯，售價620元。（徐力剛攝）
泰國迷不可不知~「香茅廚新光A4店」插旗信義一級戰區~
新品「鳳梨紅咖哩鴨胸」以鮮嫩鴨肉搭配酸甜鳳梨果肉與泰式紅咖哩醬，迸出新滋味，售價680元。（徐力剛攝）

喜愛泰式料理的消費者有福了！連鎖餐廳香茅廚繼先前微風廣場店，此次在北市府一級戰區新光A4開設分店，即日起推出全新系列料理，搶攻消費者荷包。

「香茅廚新光A4店」與知名泰式主廚阿明師再度攜手合作，打造全新餐點與用餐環境，提供消費者多樣化選擇。壹舍國際董事長林育達說，2016年首間香茅廚於微風百貨復興館成立，以原百貨客群為對象，提供道地泰式料理，獲得消費者熱烈回應，新開幕香茅廚新光A4店鎖定信義區消費族群，希望以精緻且富有創意的泰式料理，鎖住消費者的胃。

他強調，有別於傳統泰式餐廳店內餐桌一般為長桌或方桌設計，此次特別考量台灣人用餐習慣，引進4人、6人及10人坐圓桌，提供舒適用餐環境及美味餐點為首要考量。

另一人氣餐點「椰酥蒜香菲力牛」特選高品質牛菲力，佐以蒜酥與椰酥拌炒，酥脆蒜酥與軟嫩菲力相輔相成，搭配白飯享用，人生大滿足。

(中時)

關鍵字：香茅消費者料理新光餐點
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