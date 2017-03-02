義氣？替友討債反被砍 警循線逮7嫌

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警方循線約談7嫌到案說明。（葉書宏攝）

警方循線約談7嫌到案說明。（葉書宏攝）

周姓少年等人丟擲信號彈。（葉書宏翻攝）

16歲周姓少年夥同4名友人1日晚間11時許，前往新北市樹林區大安路向20歲陳姓男子追討11萬元債務，雙方一言不合當街上演全武行，周姓一派持信號彈、安全帽攻擊，陳某與另3名友人持預藏折疊刀還擊，造成2人輕傷送醫，警方循線約談7嫌到案，另有2人尚未到案，訊後依妨害秩序、傷害、殺人未遂等罪函送法辦。

警方調查，周姓少年與陳男為朋友關係，陳向周借款1萬1000元後避不見面，周姓少年昨晚得知，陳男出現在樹林區要載女友，與其他3名友人要前往鶯歌吃消夜，周姓少年找來4名友人分騎多部機車前往討債。

周姓少年等人圍住陳男駕駛的自小客車，並丟擲信號彈示威，雙方在大街上叫囂一言不合大打出口，周姓少年等人持安全帽攻擊，陳男的19歲林姓友人突然拿出預藏的折疊刀朝對方揮砍，造成周的林姓、李姓友人腹部、手部刀傷，所幸送醫後無礙。

樹林警分局獲報到場，循線約談7名嫌犯到案，另有2名嫌犯未到案，周姓少年等人供稱，只是去討債，卻遭對方持刀攻擊，堅持要提出殺人未遂告訴。警方訊後今（2日）上午依妨害秩序、傷害、殺人未遂等罪函送法辦。

(中時)