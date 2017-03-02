綠廢考監兩院是騙局？李明賢：可分封百官怎捨得廢掉

總統蔡英文。（資料照，黃國峰攝）

民進黨在野時決議成立修憲委員會，以廢除考試院、監察院兩院為最終目標。現在蔡政府執政，總統府卻在昨天公布11位監察委員補提名名單，明顯與民進黨過去廢兩院立場相違背。對此，國民黨文傳會副主委李明賢認為蔡英文當年開了多少「芭樂票」如今已經成為「史上最大的騙局」因為有考監兩院當疏洪道，可分封百官，蔡英文怎麼捨得廢掉？

李明賢表示這證明蔡英文當年開了多少「芭樂票」，什麼修憲廢考監兩院，如今已經成為「史上最大的騙局」，這也證明民進黨選前承諾一堆謊言騙選票，選後通通跳票；因為有考監兩院當疏洪道，可分封百官，蔡英文怎麼捨得廢掉？

國民黨首席副書記長王育敏痛批，民進黨過去不斷阻擋國民黨進行監委提名，蔡英文卻在擔任總統後希望大家儘速通過？民進黨團幹事長李俊俋則表示，最終目標仍是廢考監兩院，但還沒修憲前，總統依其職權需把監委名單補齊，名單人選多是在各領域有所表現的人。

前總統陳水扁的兒子陳致中日前也呼籲民進黨立院黨團思考退回考試、監察委員人事提名案，或投票將提名案否決，並建請總統不再提名，以後則透過修憲或公投方式將考試院、監察院正式廢除。

新任的考試院副院長李逸洋辯稱「廢考試院，依然是長遠主張」。李明賢認為若說這是轉彎，這也絕對是史上最大轉彎！總統府昨天補提名11位監委，這又代表什麼？

若要變更國體甚至是制憲正名，民進黨就要大膽去推動修憲提案；若要遵守憲法，就該老老實實向支持者承認：台獨建國、廢考監都是喊喊而已，民進黨做不到就是做不到。

網友則批評「拼經濟沒有，專門搞一些有的沒卻是到底的無能政府及主事者菜英文」、「說要廢監院，還提這麼多人，說一套，做一套，全是騙子。」、「她已經爛了沒辦法還是要罵到她的可惡極點」。

(中時電子報)