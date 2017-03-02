對北韓金融制裁 美和南韓同意加強合作

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繼上個月北韓測試彈道飛彈後，南韓財政部指出，南韓和美國今天同意在對北韓金融制裁方面加強合作。

路透社報導，南韓財政部在美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）和南韓財長柳一鎬（Yoo Il-ho）通話後聲明指出，兩人對北韓於2月12日測試彈道飛彈表達「極大關切」，同時承諾將貫徹聯合國及兩國對北韓的制裁行動。

此外，梅努欽和柳一鎬重申兩國緊密的經濟關係，同意於本月17至18日在德國召開20國集團（G20）財長和央行首長會議時更深入進行商談。（譯者：中央社徐睿承）1060302

(中央社)