拖板車撞民宅如地震 祖孫3代躲過一劫

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台東市青海路今天清晨發生拖板車撞民宅車禍，在民宅內熟睡的祖孫3代6人躲過一劫，驚慌的以為是地震。

今天清晨4時許，由葉姓駕駛的曳引車(拖板車)從高雄往花蓮，行經台9線台東市青海路和大學路附近，忽然失控撞上路邊民宅，民宅半邊倒塌。

當時，廖姓一家包括祖父、父親、兒孫、姑嬸6人在屋內熟睡，被強大撞擊聲驚醒，就讀國中的女兒以為是地震，趕緊衝出戶外，結果看到拖板車頭就在她房間旁，嚇得不知所措。

警方初步調查，葉姓駕駛行經青海路和大學路口轉彎處，忽然失控偏右，先撞上民宅前石敢當，再衝撞入鐵皮民宅，載物灑落一地，所幸屋內6人只受到驚嚇，葉姓駕駛未飲酒。1060302

(中央社)