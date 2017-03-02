不惜挑戰WTO裁決 美政府將積極抵抗

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美國總統川普政府今天表示，將採取積極行動抵抗其他國家不對等的貿易舉動，若美國認為世界貿易組織（WTO）的裁決干預主權，也可能不會服從。

路透社報導，根據年度貿易政策議程文件，美國貿易代表署（USTR）表示，美國政府「不會容忍」扭曲市場的不對等貿易舉動，包含貨幣操控、不公平的政府補貼、竊取智慧財產權與國營企業等等。

今天在國會公開的這份文件顯示，川普政府可能打算挑戰WTO規定尺度，試圖履行其選舉承諾，以縮減美國對中國大陸、墨西哥的貿易赤字，並將製造業工作機會帶回美國。

這份文件也代表，美國將與嚴守WTO承諾的歐巴馬政府截然不同，挑戰不平等的外國貿易舉動。

華盛頓皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）資深研究員與貿易專家波恩（Chad Bown）說：「跟過去的總統不同，川普樂意對進口設限，特別是對中國這樣挾WTO規定做出這麼多備受質疑行為的的國家。」

波恩進一步說：「美國這樣做的不利面，可能會是其他國家也立刻起而效尤。」

USTR這份文件指稱，任由部分WTO的規定損害WTO有效措施的運用，不符合美國利益。

USTR在文件中表示：「據此，川普政府將採取積極行動以阻擋這類行為，鼓勵真正的市場競爭。」

這是川普政府首度明文列出其貿易計畫，文件指稱川普政府計畫嚴格執行美國貿易法，在貿易政策上維護美國主權，並發揮所有可能的影響力，讓外國市場對美國出口產品開放。（譯者：中央社許湘欣）1060302

(中央社)