榮科推英脫歐後改革案 喊話別再罵歐盟

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歐洲聯盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）今天就英國脫離歐盟後的歐盟發展推出計畫，表示英國脫歐不會阻礙歐盟前途，並呼籲歐洲支持者別再抨擊歐盟。

法新社報導，榮科提出5條可能的發展路線，包括讓歐盟化為僅是單一市場、將部分權力歸還會員國、以及打造一個「多速」（multi-speed）歐洲。

榮科在布魯塞爾向歐洲議會提交他的白皮書時說：「無論英國脫歐可能會多令人痛苦和遺憾，這不會阻礙歐盟邁向未來。」

榮科也敦促各國政府停止抨擊歐盟，致力說服疑歐情緒日益升高的選民，還表示歐盟執委會已停止干涉「馬桶沖水或兒童鞦韆高度」之類的問題。

歐盟各國領袖將在25日紀念歐盟成立60週年的羅馬高峰會前，考慮榮科的選項，他們屆時將對英國預計在2019年退出後的歐盟前途宣布相關聲明。

法國和德國外交部長表示，他們支持榮科的「多速」方案，表示有助部分會員國推動更密切防務合作等計畫，不必枯等其他不情願的國家加入。

法國外長艾侯（Jean-Marc Ayrault）和德國外長嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）在聯合聲明中說：「在不質疑我們所達成就的情況下，我們也必須設法進一步顧及會員國不同程度的抱負，以便歐洲更能因應歐洲公民需求。」（譯者：中央社盧映孜）1060302

(中央社)