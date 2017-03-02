江蘇鹽城刮狂風 4死20多傷
中國大陸央視新聞客戶端今天報導，江蘇省鹽城市阜寧等地昨天下午4時左右，因受較強冷空氣影響，突然下起雷雨並刮大風，造成4人死亡，20多人受傷。
當地氣象觀測站監測到的數據顯示，當時瞬間最大風速達到每秒26.9公尺（10級陣風）。此外，有區域自動觀測站探測數據顯示瞬間風速達每秒30.7公尺（11級陣風）。
這次大風共造成鹽城阜寧、射陽等地4人死亡，20多人受傷，部分房屋、農業和電力設施受損。相關部門正在進一步核查大風造成的損失情況。1060302
(中央社)
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