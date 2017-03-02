英上議院要求修正脫歐案 下院料將否決

英國上議院1日以358票對256票，決議修正脫歐法案，要求各部會保障脫歐後旅居英國的歐盟（EU）公民權利，但法案在13、14日很可能遭下議院否決。

脫歐法案能讓英國引用歐盟里斯本條約第50條，啟動脫歐機制，展開正式談判。上議院要求政府修正法案，保障脫歐後，居住在英國的歐盟公民權益不變。然而，法案必須送回下議院進一步審議，已排定在13、14日。

預料下議會可能拒絕修正，再把法案送回上議院，而上議院可能妥協，也就是最快可能在15日通過法案。英國首相梅伊（Theresa May）先前設定的目標是在3月底前通過。

「脫歐部」（Department for Exiting the European Union）表示，「法案的目的很直接，就是要遵從公投結果，讓政府開始談判（脫歐）。」

目前約有330萬歐盟公民居住在英國；居住在歐洲的英國公民則約有130萬人，住在西班牙的最多，有31.9萬人，其次是愛爾蘭（24.9萬人）和法國（17.1萬人）。

雖然梅伊先前在脫歐演說中，曾說過將保障旅居英國的歐盟公民的權利，但她也表示希望歐盟國家給予英國公民相同權利。然而，德國等國已拒絕在正式談判前給予英國公民相等承諾。

先前有精通移民法的律師機構發表1份簡報，表示英國內政部從2月1日起要嚴格執法，旅居英國的歐盟公民若沒有綜合醫療保險（CSI），可能被迫離境，或出境後不得再回英國。由於多數旅居英國的歐盟公民可享受英國國家醫療保健服務（NHS），因此大多沒有綜合醫療保險。

雖然內政部事後出面否認，表示這樣的解讀不正確，這並非新規定，但就算沒有CSI也不會被迫離境，但此事件已在旅英歐盟公民社群中引發一陣恐慌。

有人在臉書表示，「我覺得歐盟公民現在是二等公民，沒有人在乎我們的權利、家庭，我們的未來充滿不確定性。」1060302

(中央社)