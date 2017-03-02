幫幫忙基金會捐物資給聖文森風災災民
中華民國駐聖文森大使葛葆萱於當地時間2月28日與聖文森社會部部長史帝文生共同出席台灣旅美僑胞洛杉磯慈善組織「幫幫忙基金會」人道援助物資貨櫃捐贈儀式。
史帝文生（Frederick Stephenson）代表聖國政府接受該批捐贈物資，並於致詞時表示，聖國去年11月遭風災侵襲、災情嚴重，感謝「幫幫忙基金會」再次協助，以及聖國駐洛杉磯名譽總領事Dr. Cadrin Gill發動聖國僑民共襄盛舉，共同提供救災物資，該批物資將儘快發放給災民。
葛葆萱表示，聖文森去年11月暴雨成災，中華民國政府除立即提供15萬美元緊急人道援助款外，經大使館聯繫「幫幫忙基金會」會長鮑潘曉黛，獲同意提供貨櫃1只，捐贈563箱衣服、鞋子、家庭用品、LED燈具等物資，總值9萬3000美元，盼對災民重建家園有所助益。
捐贈儀式除聖文森社會部及災害防治署官員外，也有受災地區災民代表出席典禮，場面溫馨。1060302
(中央社)
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