軍醫局：服用感冒藥會有嗎啡陽性反應
清泉崗基地發現毒品，甚至傳出有8位官兵呈現嗎啡陽性反應，國防部官員今天表示，服用含有可待因的感冒藥後，驗尿會呈現嗎啡陽性反應，但是否吸毒，要由法官或檢察官判定。
空軍清泉崗基地染毒，台中地檢署表示，有8人呈陽性反應，多為第一級毒品嗎啡、鴉片類，已排除飛官，8人是否染毒，有待檢察官調查。
立法院外交及國防委員會今天邀請國防部專案報告「國軍反毒具體作為」，軍醫局局長吳怡昌面對民主進步黨籍立法委員蔡適應質詢時表示，這是聳動報導，從專業解讀，大家現在用的含有可待因的感冒糖漿，服用之後，驗尿會呈現嗎啡陽性反應，這和服用成藥有密切關係。
吳怡昌說，三軍總醫院做檢驗是依據衛福部的標準，27個官兵初驗陽性，複驗之後只有8位呈現微量異常，這異常要透過司法判定是不是吸毒，醫院只能判定有或沒有反應，進入到後面程序要由法官或檢察官判定是不是吸毒。
中國國民黨籍立法委員呂玉玲質詢時表示，有人跟她爆料，這件事是清泉崗基地的聯隊長王德揚和黃姓士官督導長不合所以引發鬥爭，馮世寬答詢表示，空軍司令沈一鳴告訴他，王德揚表現非常好，和黃姓士官督導長合作也很好，沒有鬥爭，「灑毒品也不需要灑那麼多，灑兩包就夠了。」1060302
(中央社)
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