諾魯登革熱疫情 台中榮總捐檢驗篩劑

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駐諾魯大使館當地時間2日代表台中榮民總醫院，捐贈諾魯醫院登革熱快速檢驗篩劑。

中華民國駐諾魯大使周進發代表台中榮民總醫院，將登革熱快速檢驗篩劑200劑致贈諾魯醫院，由諾魯總統兼代理衛生部長華卡（Baron Waqa）代表接收。

周進發表示，台中榮民總醫院知悉諾魯爆發登革熱疫情，而諾魯醫院登革熱篩劑又告短缺後，立即主動空運200劑快速篩檢試劑前來諾魯，協助諾魯國家醫院進行登革熱篩檢。

大使館轉述華卡總統對此表示感謝，並表示台灣是諾魯最好的朋友，在諾魯急難的時候，都能隨時提供支援。1060302

(中央社)