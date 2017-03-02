妙麗解放半球妙遮兩點 艾瑪華森太辣反被轟爆
英國女星艾瑪華森（Emma Watson）近期為「浮華世界」（Vanity Fair）雜誌拍攝封面照，裸露上半身、只披一件短版斗篷，W形雙峰全都露，並搭配服裝邊、蕾絲設計，艾瑪華森儘管大尺度依舊唯美，宛如仙子般夢幻，不過也因為她的性感大尺度，卻也被質疑很虛偽，引發熱議。
艾瑪華森解放好身材，裸露上半身、妙遮胸前兩點，堪稱是她從已以來最大尺度，模樣唯美，但卻也隱發爭議，有人認為造型太性感，與她主張的女權主義者形象不符，還因此被轟虛偽，不過艾瑪華森照片釋出後，多半是正面評價，「浮華世界」也大讚她是「從童星蛻變成領導女性」。
(中時電子報)
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