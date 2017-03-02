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3月2日中視午間新聞搶先看│中視新聞 20170302

今天3月2日的中視午間新聞搶先看：

《機捷通車典禮 維安封車道管制惹怨》

機場捷運今天正式通車，上午在A1台北站舉辦通車典禮，也因此封車道，造成民眾提著大包小包行李搭機捷，非常不便。機捷為提高搭乘量，今天開始1個月內推出票價半價優惠措施，4月2日恢復最高160元、最低30元的原票價。

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《荷包又瘦! 奶粉.鮮奶.客運今大漲》

家有嬰幼兒的家長注意了！19款嬰幼兒奶粉，每罐調漲售價20到50元。另外，鮮奶也喊漲，「瑞穗鮮乳」依不同包裝規格漲價，每罐漲1到9元，漲幅達4到6%。還有國道客運票價也變貴，8家業者的優惠都縮水。

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《爆小三疑雲 江蕙PO文:該好好休息了》

台語天后江蕙被《週刊王》報導25年前曾當小三。江蕙凌晨在臉書po出牛的雕像，「牛……耕田耕了一輩子，累了吧？也該好好休息了」，透露生肖屬牛的她身心疲憊。

她雖未提到報導，大批網友留言為她打氣。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)