防疫 高市公園禁餵禽鳥違者開罰

我要評比

禽流感疫情持續蔓延，高雄市防疫工作再擴大，全力防堵疫情，並清查公園及廣場野生禽鳥聚集區，宣導民眾勿餵食，勸導不聽者將依法開罰。

高市府動保處今天指出，會在禽鳥聚集區設告示牌，加強宣導民眾勿任意餵食野鳥，經勸導無效者，依違反「高雄市公園管理自治條例」規定，處以新台幣1000元到6000元罰鍰；如果民眾私有鴿舍或鳥園未配合環境管理，也將依違反「廢棄物清理法」處分。

動保處指出，高雄市杉林區有鴨隻感染H5N8，已全面撲殺，疫情加溫讓市府繃緊神經，不敢怠忽。

高市府召開「106年度第3次禽流感跨局處整備會議」要求相關局處落實「最高規格防疫」，防堵疫情蔓延並清查及宣導公園、綠地及公共廣場等野生禽鳥易聚集區的餵食情形，對於勸導不聽者，不會寬貸。1060302

(中央社)