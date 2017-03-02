垃圾隨袋徵收 雲林有機會先施行

我要評比

雙北地區施行垃圾費隨袋徵收後，有效降低雙北地區垃圾量，環保署研擬將此政策推向全國，先前傳出基隆、新竹等地區都有意願嘗試，環保署今日表示，已選定雲林的都會區，預計年底前有機會提出明確計畫。

環保署今日至立法院進行業務報告，立委吳玉琴質詢隨袋徵收政策進行進度，環保署長李應元指出，目前無法全國施行，先以雲林縣為主慢慢推行，環保署廢管處長賴瑩瑩補充，目前仍在討論當中。

賴瑩瑩指出，由於雲林縣無焚化爐能使用，有垃圾處理的壓力，目前先選定雲林縣的都會區，例如斗六、斗南等地區先行實施，但還在規畫溝通當中，希望今年底前提出明確計畫，後續還需要幾個月上路，環署也會補助建置費、稽查人力等。

目前施行隨袋徵收，除了雙北地區外，還有台中市的石岡區，賴瑩瑩說，補助幾個鄉鎮執行隨袋徵收，大約需要幾百萬元的費用，其他縣市像是基隆、新竹也還在評估，希望能慢慢推行出去。

(中時)