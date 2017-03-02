蔡丁貴228燒國旗 政院：依法送辦

自由台灣黨創黨主席蔡丁貴（拿旗者）28日帶領民眾在自由廣場前焚燒國旗。（實習記者蔣淮薇攝）

中正紀念堂28日首度在228紀念日閉館，但在廣場卻爆發護蔣的統促黨、白色正義聯盟等團體與反蔣的台灣國成員數波肢體衝突，有多名群眾受傷掛彩。（資料照片/黃子明攝）

228中正紀念堂自由廣場發生陳抗團體間的脫序行為，有二派民眾起衝突，行政院長林全今在院會中強調依法究辦，媒體追問林揆指的是要辦誰？行政院發言人徐國勇表示，依法究辦當然是違法的部分，其中分兩部分 一部份是非告訴乃論的公訴罪，最主要是妨礙公務，有對警察毆打的人士，警政署提到統一促進黨有三人被移送到地檢署。

徐說，告訴乃論的部分，產生民眾之間肢體衝突，涉及傷害罪，只要他們提告，警察機關會儘速辦理；至於當天自由台灣黨主席蔡丁貴焚毀國旗，徐國勇表示，縱然國旗是自己的，但國旗指的是國家的法意，這也會移送法辦，雖然有人認為屬於言論自由的一部分，但在台灣法律是這樣規定，讓法院去解釋，蔡也已移送法辦。

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