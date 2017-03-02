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轉型正義 郝龍斌：民進黨敢從日本殖民追溯起？

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紀念228 蔡：經濟、公義同等重要
228事件70周年，蔡英文總統2月28日出席「二二八中樞紀念儀式」。（報系資料照 陳信翰攝）
不當黨產條例
2016年7月22日，立法院臨時會處理不當黨產條例，當院長蘇嘉全宣布休息協商時，國民黨立委在議場內高舉「護憲政，不護黨產」的標語（右），民進黨立委則舉出「不當黨產處理條例，一定要過」回應（左下）。（報系資料照 姚志平攝）

蔡英文政府高舉轉型正義大旗，宣示「促進轉型正義條例草案」，在立法院這個會期一定要完成立法。國民黨副主席郝龍斌爆氣質疑，民進黨敢不敢從追溯日本極權殖民統治時期開始？蔡英文總統家族的財產來源也要檢視。

不顧違法違憲疑慮，靠著立院絕對優勢，民進黨政府強行通過不當黨產條例、成立黨產會。現在又要依樣畫葫蘆，通過促轉條例。此案目前在立法院已經通過初審，與黨產條例一樣，以1945年8月15日做為追溯的起始點，引爆各界爭論。

國民黨副主席郝龍斌就在臉書貼文質疑，「猶太人的轉型正義從追究納粹德國作為開始。而台灣的轉型正義，#民進黨敢不敢從追溯日本極權殖民統治時期開始？」

郝龍斌指出，比起戒嚴時期的統治，自1895年到1945年，長達50年的日本統治殖民時期，是不是更符合「威權統治」的定義？台灣人作為次等公民的50年，怎麼民進黨不敢吭聲？

郝龍斌更明白指出，處理日據時代，日本或依附日本的台人，不當侵奪人民財產的作為；有那些人非法直接或間接的接收日人及日本政府留在台灣的財產。這其中包括蔡英文總統家族的財產來源也需要檢視。

以下為郝龍斌臉書全文：

猶太人的轉型正義從追究納粹德國作為開始。而台灣的轉型正義，#民進黨敢不敢從追溯日本極權殖民統治時期開始？

全世界沒有一個「民主法治」國家，政黨輪替後，執政黨把所有心力只花在鬥垮、清算競爭的政黨。

而民進黨政府所謂的轉型正義四項任務，#簡單來說只有一項：那就是要在2020前，持續鬥臭、鬥垮國民黨，在沒有競爭對手下，讓民進黨自然「#無政績連任」、「#無作為執政」。

所以看到民進黨宣示轉型正義的目的，要清除威權時期的一切不公，我覺得他們的心態與史觀，既可笑又可惡。

比起戒嚴時期的政府統治，自1895年到1945年，#長達50年的日本統治殖民時期，是不是更符合「威權統治」的定義？

台灣人作為次等公民的50年，怎麼民進黨不敢吭聲？

姑且不論促轉條例本身的違法違憲。我只想問蔡英文總統，民進黨敢不敢「#追溯自日本統治時期」？

包括清除日本統治時期的威權、屈辱的象徵；全面平復日據時期，台灣人民遭受到的司法不公，並代向日本求償。

處理日據時代，日本或依附日本的台人，不當侵奪人民財產的作為；及全面清查日本戰敗後撤退台灣，有那些人非法直接或間接的接收日人及日本政府留在台灣的財產。#這其中包括蔡英文總統家族的財產來源也需要檢視。

猶太人的轉型正義必需從追究納粹德國作為開始。

而台灣的轉型正義，#民進黨卻不敢為台灣人民調查日本極權殖民統治的真相，這不是荒天下之大謬？！

難道民進黨的正義是有期限、有對象的嗎？這種針對性、有私心的選擇性正義，才是最大的不正義。#民進黨正製造新的國家暴力⋯⋯

(中時電子報)

文章來源：郝龍斌臉書

關鍵字：蔡英文民進黨轉型正義日據日本殖民
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