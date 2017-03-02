8旬翁騎車路倒 暖警助返家
楠梓分局楠梓派出所警員王又立、李家宏，日前執行巡邏勤務，於17時05分許獲報旗楠路548號前，有名老翁騎機車路倒，趕抵現場發現老翁身體虛弱、全身髒汙，雖尚能言語，無法自述姓名及住所，不記得怎麼回家，口中喃喃自語：「機車一直騎…、一直騎…，就是回不了家」。
警方以車號及人臉辨識系統查詢、比對，查出老翁姓吳，82歲、住大社區，家人通報失蹤，已經走失2天，將他帶返派出所連絡家屬。
員警見老翁手、臉多處沾有泥濘，主動遞毛巾擦拭，準備熱食供其充飢；家屬接獲通知，欣喜若狂，激動喜極而泣，含淚向警方握手道謝。
楠梓警分局長陳百祿表示，過去失蹤人口案件有個迷思，家屬等到48小時後才報警處理，其實這是錯誤觀念，已經錯過找人的黃金時期。
他呼籲，民眾如有家屬失聯、失蹤，務必把握時間，向就近警察單位報案，警方將全力協助家屬將訊息提供報社、警察廣播電台、電子媒體或臉書等社群網站協尋。
(中時)
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