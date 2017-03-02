WBC》高尺巨蛋小而舒適 林益全：感覺很適合台灣

容納人數差不多一萬五千人上下的高尺巨蛋，林益全覺得很適合台灣。(林勝發 攝)

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中華隊首度踏進高尺巨蛋球場，雖然場地還須適應，不過內野手林益全也稱讚高尺巨蛋，認為台灣很適合這樣的巨蛋型球。

林益全說，這個場地雖然比之前去過的東京巨蛋要小很多，但是感覺剛剛好，打起來很舒服，對於這種15000到20000人的巨蛋球場，感覺更適合台灣的棒球環境，放在台灣絕對夠，真的不用蓋太大。

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因為日前都在日本神戶練球，適應寒冷天氣，不過高尺巨蛋裡面有控制溫度，雖然韓國當地目前攝氏大概2度左右，但球場內部還是相當溫暖，林益全也表示，打起來真的相當舒服，也是這幾周練球，首度留下汗來。

(中時電子報)