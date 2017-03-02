高雄5校4日上街遊行 紀念228雄中自衛隊
二二八事件期間，高雄中學等4校合組雄中自衛隊，跨越族群保護無辜民眾，時隔70年，今年3月4日，學生將辦「英雄返校」遊行，從雄中校園走到舊高雄火車站，當年自衛隊副隊長、高齡90歲的陳仁悲也會參與，傳承公義和平精神。
市議員蕭永達發起這場「英雄返校，雄中自衛隊出巡」大遊行，紀念70年前雄中、雄女、雄工、雄商合組「雄中自衛隊」，保護本省、外省無辜民眾的往事，今年樹德家商也加入遊行行列，高雄西區扶輪社則大力贊助主辦。
蕭永達說，紀念二二八應有更積極的方式，過去高雄曾辦過雄中自衛隊舞台劇演出，3天4場演出吸引6000多人觀賞，也辦過座談會，今年3月4日、也就是當年雄中自衛隊成立的日子，正好遇到周六休假，更方便學生參與遊行。
雄中校長謝文斌指出，遊行當天，將從校園內被當年國軍子彈掃射的紅磚牆出發，一路走到舊火車站，也就是現今的願景館，高齡90歲的雄中自衛隊副隊長陳仁悲將搭吉普車陪同，在終點為學生披上寫有雄中自衛隊的彩帶，象徵承先啟後。
他說，這次遊行均由學生主動參與，分工協助籌辦及宣傳，包括雄工製作微電影，透過網路呼籲年輕學子踴躍參加，當天也將由各校校旗領頭，雄女旗儀隊、雄商樂儀隊全程護送，500多公尺遊行距離預計1個小時走完。
高雄西區扶輪社前會長、雄中校友會榮譽會長段志憲強調，雄中自衛隊不分省籍、族群保護生命，體現人性最偉大的愛，而當年是由雄中野球隊發起自衛隊行動，為紀念這段歷史，扶輪社200多位會員遊行當天將穿上棒球裝隨行。
(中時)
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