去年常一局爆 陳偉殷找到原因！

陳偉殷簽下5年8000萬美元的大合約，第1年只繳出5勝5敗、自責分率4.96的成績。(美聯社資料照)

(11:58補充 教頭和殷仔談一局爆)台灣旅美左投陳偉殷，今接受美國媒體《邁阿密先鋒報》訪問(Miami Herald)，談到去年在馬林魚第1年表現，他說：「糟透了」(It was terrible)。「殷仔」並坦承，隱瞞左手肘的傷勢出賽。

陳偉殷去年初和馬林魚簽下5年8000萬美元的大合約(約26億新台幣)，因左手肘扭傷，季中養傷近2個月，全季繳出5勝5敗、自責分率4.96的成績，勝投和自責分率都是旅美5年生涯最差。

「去年發生很多事情。」殷仔說，「但我應該向前看，專注在我今年應該做什麼，而不是思考去年發生什麼。」他也說，上季帶著手肘傷勢勉強登板，總教練麥汀利(Don Mattingly)認為，這是陳偉殷為何突然會「一局爆」的原因。

麥汀利認為，帶傷上陣的陳偉殷不斷的投球，一點一點磨損受傷的左手肘。殷仔說，手肘的問題，常無預警的出現，「有時覺得我的手臂或手指使不上力，或許也是導致1局內突崩盤的原因。」

(中時電子報)