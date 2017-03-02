去年常一局爆 陳偉殷找到原因！
(11:58補充 教頭和殷仔談一局爆)台灣旅美左投陳偉殷，今接受美國媒體《邁阿密先鋒報》訪問(Miami Herald)，談到去年在馬林魚第1年表現，他說：「糟透了」(It was terrible)。「殷仔」並坦承，隱瞞左手肘的傷勢出賽。
陳偉殷去年初和馬林魚簽下5年8000萬美元的大合約(約26億新台幣)，因左手肘扭傷，季中養傷近2個月，全季繳出5勝5敗、自責分率4.96的成績，勝投和自責分率都是旅美5年生涯最差。
「去年發生很多事情。」殷仔說，「但我應該向前看，專注在我今年應該做什麼，而不是思考去年發生什麼。」他也說，上季帶著手肘傷勢勉強登板，總教練麥汀利(Don Mattingly)認為，這是陳偉殷為何突然會「一局爆」的原因。
麥汀利認為，帶傷上陣的陳偉殷不斷的投球，一點一點磨損受傷的左手肘。殷仔說，手肘的問題，常無預警的出現，「有時覺得我的手臂或手指使不上力，或許也是導致1局內突崩盤的原因。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。