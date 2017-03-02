NBA》少「火」反而贏 一眉哥領鵜鶘止敗
鵜鶘「冰與火之歌」雙塔想要一起贏球，恐怕還需等等，起碼光靠「一眉哥」安東尼戴維斯，鵜鶘仍可止敗！沒有考辛斯壓陣的鵜鶘，2日靠著戴維斯33分、14籃板的雙十演出，終場109比865狂掃活塞中止3連敗。
自從考辛斯在全明星周末期間被交易到鵜鶘，他與戴維斯組成的「冰火」雙塔就備受外界矚目，可惜考辛斯似乎沒帶給鵜鶘真正的戰力提升，兩人搭檔後還沒贏過，沒想到2日因為考辛斯遭到禁賽，鵜鶘反而找回團隊打法贏球。
除了戴維斯凶猛的內線攻守演出，哈勒戴也擺脫低迷，貢獻22分、5助攻與4籃板，頂替考辛斯先發位置的康寧漢16分、5籃板，摩爾11分，亞金薩10分、8籃板，看來少了考辛斯，其他鵜鶘球員反而解放了。
活塞則以先發大前鋒魯爾22分最高，托比亞斯哈里斯15分、6籃板，德拉蒙13分、17籃板，但他全場罰10中1的離譜罰球表現，擺明不給活塞任何追上機會，馬可斯莫里斯11分、5籃板。
(中時電子報)
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