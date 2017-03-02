冷氣團南下 心血管疾病患者多注意保暖
強烈大陸冷氣團南下。宜蘭縣衛生局今天呼籲，低溫侵襲人體，可能會導致慢性心血管疾病患者血管收縮，易造成血管破裂、中風或心肌梗塞等情況，應注意保暖並按時服藥。
今、明2天受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象局發布台南以北18縣市低溫特報，台南以北、宜蘭及花蓮空曠地區將有10度左右低溫。
衛生局說，家中的長者如需出門，務必穿著保暖的衣物、帽子、圍巾及襪子；睡前可用42°C左右的熱水泡腳20分鐘，促進血液循環。起床時應放慢速度，採分段式的動作，避免因姿勢的急速改變，造成暈眩；晨間運動最好先做暖身運動或等太陽出來、氣溫較上升後再結伴出門較佳。
此外，低溫侵襲人體，可能會導致慢性心血管疾病患者血管收縮，易造成血管破裂、中風或心肌梗塞等情況，三高及心血管疾病的患者應注意保暖，並以規律用藥控制病情；一旦有胸悶、胸痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦等症狀，或是有臉部表情不對稱、單手無力下垂、口齒不清等中風徵兆，務必要在2至3小時內儘速就醫。1060302
(中央社)
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