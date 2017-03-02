吐瓦魯大使到任 蔡總統盼續為台灣發聲

總統蔡英文今天接受吐瓦魯國新任駐華特命全權大使(二余)莉梅（Limasene Teatu）呈遞到任國書時表示，期待吐瓦魯繼續為台灣的國際地位發聲，讓台灣能有更多走向世界機會。

(二余)莉梅向蔡總統呈遞到任國書，蔡總統說，她要代表台灣人民歡迎(二余)莉梅，一起強化兩國合作與外交關係。

蔡總統表示，(二余)莉梅歷任吐瓦魯政府要職，是資深政府官員，更是吐瓦魯總理索本嘉不可獲缺的人才，(二余)莉梅的卓越能力早已獲吐瓦魯朝野人民肯定，她相信兩國邦誼在(二余)莉梅協助下，一定會更茁壯、深化。

蔡總統說，台灣與吐瓦魯邦誼超過38年，同樣作為太平洋上島國，她要對吐瓦魯政府多年來推動台灣參與聯合國專門機構的鼎力相助，致上最誠摯謝意。

蔡總統表示，台灣做為國際一分子，對國際社會貢獻的心從沒變，「未來我也期待吐瓦魯繼續為台灣的國際地位發聲，讓台灣能夠有更多走向世界的機會」。

此外，蔡總統說，去年5月就職以來，綠能發展一直是她在施政上重要目標，她也知道吐瓦魯希望西元2020年前完成所有能源都由再生能源供應。

蔡總統表示，過去台灣與吐瓦魯政府有一連串合作及協助計畫，將來台灣一定會持續促進吐瓦魯再生能源使用，除協助吐瓦魯永續發展，也希望為全球再生能源發展及溫室效應減緩做出更多貢獻。

蔡總統說，全球暖化議題是海島國家須嚴正面對的挑戰，政府將秉持踏實外交、互惠互助原則，希望兩國間有更多意見交流，共商可相互協助的方案；她期待兩國在各方面交流更密切，一起開創更好發展。1060302

(中央社)