員警助見胞兄最後一面 阿嬤：會有好報
75歲的李姓阿嬤獨自從台北搭車南下高雄探望病危的81歲哥哥，卻在街頭迷路，員警據報協助輾轉查詢找人，但找到人時已於2小時前辭世，有見到最後一面；阿嬤感謝員警會有好報。
高雄市警察局新興分局今天表示，中山路派出所員警李淵、陳柏修巡邏時，有好心的路人慌慌張張攔下兩人報案，指有一名阿嬤在美麗島捷運站旁的大馬路上沿途攔車問路，好像走失了好危險。
由於當地交通繁忙，李淵、陳柏修據報趕緊前往找人，發現李姓阿嬤在車水馬龍中，沿路步履蹣跚攔車問路，險象環生，立即將阿嬤攔下。
李淵、陳柏修說，李姓阿嬤表示曾到高雄市大同醫院探望重病的哥哥，突然覺得哥哥會發生一些大事情，心理不安，才會獨自搭乘客運從台北南下高雄，但不熟悉高雄路況迷路了。
員警感受到李姓阿嬤與哥哥的兄妹情深，也好似有心有靈犀，立即協助帶往大同醫院詢問找人，但早已轉院，經抽絲剝繭查出阿嬤的哥哥轉院4次，最後轉到前鎮區一家老人安養中心。
員警再協助李姓阿嬤聯繫上安養中心，但安養中心於電話中告訴阿嬤，她的哥哥剛於2小時前離開人世。
員警表示，李姓阿嬤聽到這個晴天霹靂的消息，措手不及頓時久久不能自己，讓旁人也一陣心酸；阿嬤希望員警能帶她到安養中心見哥哥最後一面。
秉持著同理心，員警將李姓阿嬤帶到安養中心，並通報當地派出所員警到場協助處理後續事宜。
李姓阿嬤對於員警全程陪伴找人，表示好險有遇到員警，不然還在寒風中迷路，也無法見到哥哥最後一面，「你們好人會有好報的」。
對於協助李姓阿嬤見到哥哥的最後一面，員警說，那是應該做的，助人為快樂之本。1060302
(中央社)
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