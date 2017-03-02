隧道防災演練 台84線部分路段交管

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交通部公路總局辦理106年度台84線走馬瀨隧道防災演練，將於3月6日、7日上午10時至12時，在台南市大內區台84線部分路段東行線實施封閉管制，請用路人配合改道。

公路總局第五區養護工程處新營工務段指出，配合走馬瀨隧道防災演練，於106年3月6日及3月7日上午10時至12時，於大內區台84線頭社交流道及大匏崙交流道東行線實施交通封閉管制，屆時欲利用台84線往玉井區方向的用路人，可改走南182-1線，再銜接台84線。

新營工務段指出，屆時請用路人配合現場交通管制人員指揮、及改道示意圖繞道行駛。1060302

(中央社)