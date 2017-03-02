殲20掛油箱 分析：喪失匿蹤不利實戰
中國大陸自製匿蹤戰機殲20採新型迷彩塗裝並加掛大型油箱的照片近期曝光。分析指出，殲20可能進入部隊「使用試飛」階段，但加掛大型副油箱恐提高阻力並喪失匿蹤能力，不利實戰。
環球網今天報導，近期在網路曝光的照片顯示，殲20換上圓滑邊緣色塊迷彩塗裝，是殲20機身採用的第2種迷彩塗裝，形式上更像美軍F-22匿蹤戰機採用的空優塗裝。
報導指出，殲20這款迷彩塗裝和先前採用的「碎片迷彩」原理相似，都是透過塗裝不同的明亮變化，干擾對方對飛機外形的視覺判別。
此外，殲20攜帶4個超大型副油箱試飛的照片引發關注。有分析認為，這4個副油箱將使殲20多攜帶近8噸的燃油，「航程超6500公里，可攻擊關島」。
但一名匿名中國大陸軍事專家表示，中國大陸第四代戰機採內置彈艙設計，占用大量原本可安裝機身油箱的位置。四代機進行遠程攻擊通常仍要依靠空中加油，利用大型副油箱主要是供轉場使用。
這名專家說，採用超大型副油箱會大幅提高阻力，無法實現超音速巡航，次音速巡航效率也會進一步降低，恐無法達到所謂6500公里的航程。實戰中若用這種副油箱，還可能使四代機失去匿蹤能力，得不償失。
專家認為，上述變化顯示殲20正在緊鑼密鼓試飛中，應屬於部隊「使用試飛」，目的是更快適應和掌握飛機，並向研製部門提供更貼近實戰的改進建議。1060302
(中央社)
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