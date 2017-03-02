自來水塑化劑超標 環署：災後加強檢測

環保署長李應元今天針對自來水塑化劑超過建議值表示，因台灣水土保持問題，較易造成水汙染或混濁，會定期檢查，水災、風災後會增加檢測頻率，以維護國人健康為最高原則。

環署去年委外針對飲用水質未列管26項目做調查，其中在嘉義蘭潭及台南楠玉2處淨水場測出常見塑化劑測值高於世界衛生組織（WHO）建議值。環署昨天表示，未來是否列管將評估，今年將擴大抽檢。

李應元今天在列席立法院社環委員會前受訪表示，讓水能夠符合健康標準，這絕對是環保署是跟台灣自來水公司的立場。因台灣水土保持的問題，較易造成水汙染或混濁，所以會定期檢查。

對於是否會更加密集加強檢測？李應元說，會按照規劃，而水災、風災後也會增加檢查的頻率，一切都以維護國人健康為最高原則，台水也會努力改善，一起努力維護國人飲水健康。1060302

(中央社)