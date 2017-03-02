國民黨：監委名單 赤裸裸酬庸

中國國民黨今天表示，民主進步黨主張廢除考試院、監察院，但執政後，馬上把委員提足提滿；監察委員名單是「扁系人馬班師回朝」，赤裸裸的酬庸。

監察院有11席監委缺額待補齊，總統府昨天公布提名名單，包括前總統府秘書長陳師孟、前立委劉文雄、趙永清、瓦歷斯‧貝林、現任僑務委員會副委員長田秋堇等人出線。

國民黨文化傳播委員會副主委洪孟楷上午在國民黨記者會表示，總統蔡英文上任不到一年，除弊興利的政策還未看到，倒是自打嘴巴的事做了不少，其中，考試院、監察院這兩個在民進黨在野時批評得一文不值的機關，如今卻把委員提足提滿，如此自打嘴巴，根本價值觀錯亂。

洪孟楷說，蔡總統提名的監委名單，幾乎都是長期意識形態相結合的綠營人士，更是「扁系人馬班師回朝」，蔡總統民調下滑，就往基本教義派靠攏，從上週操弄二二八議題、本週監委名單，更是看見蔡總統越做越小，根本在同溫層內取暖。

國民黨文傳會副主委唐德明表示，民進黨主張廢除考試院、監察院，經過多年宣傳，已經是全國皆知的政治主張，但一旦獲得執政權，卻馬上提足提滿，一個名額都不浪費，而且攤開名單一看，絕對堪稱「赤裸裸的酬庸」，讓人嘆為觀止。

唐德明說，這次監委補提名，清一色綠油油，受人矚目的有三大類：第一類是為民進黨辯護過的律師，第二類是對親民黨的政治後謝，第三類是酬庸民進黨過去的政務官和立委。1060302

(中央社)