蕭萬長挺詹啟賢 簽黨員連署書

宣布參選中國國民黨主席的前國民黨副主席詹啟賢今天表示，前副總統蕭萬長特別到總部為他打氣，並簽下黨員連署書，讓他與團隊更有信心，一定能走向勝利。

詹啟賢上午在社群網站臉書（facebook）貼出蕭萬長合影照片說，結束1天忙碌行程，回到總部與幹部們開會，會議稍歇，就見到老長官（蕭萬長）「帶熟悉笑容走進來」。

他說，蕭萬長特別到總部為他打氣，並簽下黨員連署書，讓他與團隊更有信心，一定能走向勝利。1060302

(中央社)