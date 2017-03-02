台大論文案 教部預計3月中旬完成複審
台大教評會2月24日針對違反學術倫理案，懲處郭明良等學者，但校長楊泮池全身而退。教育部長潘文忠今天說，還會跟科技部一同複審，預計3月中旬完成。
台大教評會24日經過超過8小時的會議，決議解聘涉案較嚴重的教授郭明良、張正琪等人。但有論文掛共同作者的校長楊泮池，教評會同意特別委員會日前做出的結論，認定楊泮池於接受調查論文中擔任共同作者「合宜」，且沒有違反學術倫理。
台大的處理引起爭議，全國教師工會總聯合會（全教總）便於3月1日召開記者會，質疑楊泮池未受懲處。張正琪今也召開記者會，指台大從去年調查以來，並未給她適當、充分的答辯機會，內容也明顯與事實不符。教育部則強調還會組織複審小組審議。
教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會備詢，中國國民黨籍立委柯志恩問及，台大組特別委員會審論文案，已經是「精銳盡出」，找來海內外最具權威的專家，包括中研院院士、海外學術倫理辦公室成員，教育部的複審小組能勝過這樣的名單嗎，「有辦法撼動台大調查結果嗎？」
對此，潘文忠表示，學術審查是非常專業的過程，教育部複審小組名單目前不方便公布，但會請論文案相關領域學者組成。他也說，「客觀、公正才是社會大眾要的結果」，教育部身為最高教育主管機關，將秉持客觀、公正原則複審，釐清研究貢獻、責任。
潘文忠也強調，對於校長楊泮池的學術倫理責任，會採「最高標準」處理。目前規劃在3月中旬左右，完成跟科技部的聯席審查。1060302
(中央社)
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