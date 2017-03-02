機捷通車 醒吾科大接駁學生更方便
機捷自今天開始將收費，通車第一個月，搭乘民眾可享5折優惠。為方便學生搭乘機捷上課，林口醒吾科技大學也規劃接駁車，免費提供來往上課學生。市府則提供6個YouBike站。
位於林口台地的醒吾科技大學今天表示，為服務學生，校方今天起，提供接駁車來往捷運Ａ8站（長庚醫院）、文化二路、捷運Ａ9站（林口站）、文化三路、中山路、粉寮路（醒吾科大）。
醒吾科大受訪表示，平常，學生如沒有機捷接駁車，必須在校門口搭乘三重客運937號巴士，從醒吾科大經由國道1，至台北捷運圓山站，
校方說，今天起，有了機捷接駁車，學生反映「方便許多，很不錯，且接駁車不需要花錢」。目前，從上午7時40分至晚間9時45分，都有接駁車，會依據學生往返桃園，或往返台北市的狀況，調整機動班次。
新北市政府交通局表示，機場捷運正式營運，新北市已新闢7條公車路線，及調整周邊公車路線銜接捷運站，共計110條路線提供民眾轉乘使用。
交通局表示，開放機場捷運周邊6個YouBike站，方便民眾可以搭公車或騎YouBike，轉乘機場捷運，周邊公車、計程車、臨停接送區等轉乘空間，及行人行車動線導引指標，也已增設完畢。
新北市交通局提醒民眾，目前機場捷運轉乘公車，並無8元的轉乘優惠，已經請桃園市政府儘速爭取中央空汙基金補助。
交通局將於營運初期派員於市轄各站出口處提供轉乘諮詢服務，民眾如有轉乘相關問題，都可以洽詢穿著交通局背心的服務人員。 1060302
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。