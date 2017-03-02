機捷通車 醒吾科大接駁學生更方便

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機捷自今天開始將收費，通車第一個月，搭乘民眾可享5折優惠。為方便學生搭乘機捷上課，林口醒吾科技大學也規劃接駁車，免費提供來往上課學生。市府則提供6個YouBike站。

位於林口台地的醒吾科技大學今天表示，為服務學生，校方今天起，提供接駁車來往捷運Ａ8站（長庚醫院）、文化二路、捷運Ａ9站（林口站）、文化三路、中山路、粉寮路（醒吾科大）。

醒吾科大受訪表示，平常，學生如沒有機捷接駁車，必須在校門口搭乘三重客運937號巴士，從醒吾科大經由國道1，至台北捷運圓山站，

校方說，今天起，有了機捷接駁車，學生反映「方便許多，很不錯，且接駁車不需要花錢」。目前，從上午7時40分至晚間9時45分，都有接駁車，會依據學生往返桃園，或往返台北市的狀況，調整機動班次。

新北市政府交通局表示，機場捷運正式營運，新北市已新闢7條公車路線，及調整周邊公車路線銜接捷運站，共計110條路線提供民眾轉乘使用。

交通局表示，開放機場捷運周邊6個YouBike站，方便民眾可以搭公車或騎YouBike，轉乘機場捷運，周邊公車、計程車、臨停接送區等轉乘空間，及行人行車動線導引指標，也已增設完畢。

新北市交通局提醒民眾，目前機場捷運轉乘公車，並無8元的轉乘優惠，已經請桃園市政府儘速爭取中央空汙基金補助。

交通局將於營運初期派員於市轄各站出口處提供轉乘諮詢服務，民眾如有轉乘相關問題，都可以洽詢穿著交通局背心的服務人員。 1060302

(中央社)