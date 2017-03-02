228自由廣場衝突 燒國旗打警察皆法辦

行政院今天表示，二二八當天自由台灣黨主席蔡丁貴在中正紀念堂自由廣場焚燒國旗、統獨團體爆發肢體衝突，燒國旗與打警察的群眾皆移送法辦，行政院長林全譴責所有違法行為。

行政院發言人徐國勇上午轉述，林全在院會中表示，對於日前在中正紀念堂自由廣場發生的衝突事件，不僅有民眾與員警因而受傷，同時也有許多脫序違法的行為，他要對執勤受傷的警察表達慰問，更要嚴厲譴責所有違法行為，請警政署從嚴從速、依法究辦，絕對不容國家法律及公權力受到挑戰。

徐國勇表示，依法究辦分兩部分，其中公訴罪最主要的是妨礙公務，統一促進黨有3人毆打警察，被移送到地檢署偵辦；告訴乃論的部分，是民眾之間的肢體衝突涉及傷害罪，只要民眾提告，警察機關會盡速辦理。

在蔡丁貴焚燒國旗方面，徐國勇說，縱然國旗是自己的，也有人認為燒國旗屬於言論自由的一部分，但是在台灣法律是違法行為，因此也已移送法辦，讓法院去解釋。1060302

(中央社)